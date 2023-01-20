Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız, Kıbrıslı Türk Ressam ve Grafiker Rüya Reşat'ın Köşklüçiftlik’teki atölyesini ziyaret ederek, Reşat’ın kız kardeşi Hülya Güneyli ile görüştü.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, atölyenin birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu, bunun için de girişim başlattıklarını kaydetti.

Hülya Güneyli ise Kültür Dairesi’nin bu amaçla girişimde bulunmasının kendisini çok mutlu ettiğini, burasının işlerlik kazanmasının en büyük arzusu olduğunu dile getirerek Zaimağaoğlu’na ziyareti ve çalışmaları için teşekkür etti.

Rüya Reşat, 2011 yılında Paris’te yaşama veda etmişti.