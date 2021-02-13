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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi Çevrimiçi Olarak Açıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları tarafından çeşitli temalarla çekilen ve 55 fotoğraftan oluşan “Öğretim Elemanları Sergisi” çevrimiçi olarak açıldı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 12:37
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi Çevrimiçi Olarak Açıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları tarafından çeşitli temalarla çekilen ve 55 fotoğraftan oluşan “Öğretim Elemanları Sergisi” çevrimiçi olarak açıldı.

İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Bölümü öğretim elemanlarının 55 fotoğraftan oluşan karma sergi online olarak açıldı. Sergi ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Official Youtube kanalı üzerinden de sanatseverler tarafından izlenebilecek.

İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü tarafından hazırlanan çevrimiçi sergiye; Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Yrd. Doç. Dr. Sinem Dursun Kasımoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Zeyde Yalıner Örek, Gazi Yüksel, Dr. Savaş Güngör ve Fuat Boğaç Evren katkıda bulundu.

Öğretim Elemanları Sergisi Her Yıl Periyodik Olarak Tekrarlanıyor...

Sergi hakkında bilgi veren Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kasap, İletişim Fakültesi Öğretim Elemanları Dönem Sonu Sergisi’n her yıl periyodik olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

https://iletisim.neu.edu.tr/radyo-televizyon-ve-sinema-bolumu-ogretim-elemanlari-fotograf-sergisi/ linkinden izlenebiliyor.

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