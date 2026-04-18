Savaşan, Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki heyetin Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nda devam eden temasları nedeniyle toplantının 20 Nisan Pazartesi günü saat 09.30’a alındığını belirtti.

Açıklamada, Başbakan Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF 2026) katılmak üzere Antalya’da bulunduğu ifade edildi.

150’den fazla ülkeden katılımın sağlandığı forumda, 20’nin üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile 400’ü aşkın üst düzey temsilcinin yer aldığı, toplam katılımcı sayısının ise 5 bine yaklaştığı vurgulanan açıklamada, KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla yoğun diplomatik temasların sürdürüldüğü kaydedildi.

Başbakan Üstel ve beraberindeki heyetin forumun ilk gününde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere birçok görüşme gerçekleştirdiği ve temasların geç saatlere kadar devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, heyetin başlangıçta temaslarını 17 Nisan’da tamamlayarak aynı gün adaya dönmesinin ve saat 14.00’te UBP Grup Toplantısı’nı gerçekleştirerek hayat pahalılığı konusunu ele almasının planlandığı, ancak görüşme trafiğinin yoğunluğu ve bazı temasların ileri saatlere sarkması nedeniyle programın değiştiği ifade edildi.

Bu doğrultuda, Cumartesi günü yapılması öngörülen toplantının Pazartesi günü saat 09.30’a ertelendiği bildirildi.

Öte yandan, hayat pahalılığına ilişkin yasa kapsamında atılacak adımların toplumsal uzlaşı temelinde şekillendirilmesi amacıyla yürütülen istişare sürecinde sona yaklaşıldığı, bakanlar ve milletvekillerinden oluşan komitenin çalışmalarının son aşamaya geldiği aktarıldı.

Sürecin, koalisyon ortaklarının da katılımıyla gerçekleştirilecek genişletilmiş grup toplantısında netleştirilmesinin hedeflendiği belirtilirken, temel amacın yaşanan gerginliklerin azaltılması ve Meclis çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yeniden başlaması olduğu ifade edildi.