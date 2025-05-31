Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası'nın merakla beklenen 2. yarışı öncesi basın toplantısı, İKAS Barkey'de düzenlendi.

Drift Neu Direktörü ve şampiyon Enver Haskasap ise bir önceki yarışlara kıyasla çıtanın daha yüksek, sürücü sayısının daha fazla, organizasyon etkinliğinin daha geniş ve seyirci sayısının daha yüksek bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Uluslararası katılıma da değinen Haskasap, "En önemli nokta şu; bugün Avrupa'ya baktığımızda 35-40 tane araç sürücüsü gelirken, biz 47'ye ulaştık. Bir ada ülkesinde 47 sürücüye ulaşmak ve Türkiye'deki ekiplerin, Iraklı ve Libyalı arkadaşlarımızın destekleri, ayrıca yedi Arap ülkesinden daha araç gelecekti ancak limanlarda sıkıştı, üçüncü yarışa gelecekler, bu gerçekten gurur verici," ifadelerini kullandı.

Drift Okulu ile Turizme Katkı ve Uluslararası İlgi

Haskasap, drift okulunun turizmin gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti. "Drift okulu, Orta Doğu bölgelerinde, Türkiye, Güney Kıbrıs ve komşu ülkelerimizde henüz bulunmuyor. Misafirlerimiz 5-10 günlük katılımlarla hem tatillerini yapıyor hem de otellerinde kalarak drift okuluna katılıyor, bu tür organizasyonları ve eğlenceleri deneyimlediklerini gözlemledik," dedi.

Yarış Programı ve Sosyal Etkinlik

Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu (KKTOK) Direktörü Canben Özpaşa, motorsporlarında daha önce kırılan ambargolara bir yenisinin eklendiklerini belirtti. Özpaşa, bugünkü yarış programına dair bilgiler verdi: "Bugün yarışımız antrenman turlarının saat 13:00'te başlamasının ardından saat 16:00'da sıralama turlarıyla devam edecek."

Sıralama turlarının ardından saat 19:00'da kısa bir şehir turu düzenlenecek. Pilotlara ülkeyi tanıtmak amacıyla ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü şöleni kapsamında Yenikent Bulvarı'nda yer alacaklarını ve burada pilotlarla imza ve fotoğraf çekilme fırsatı bulabilecekleri belirtildi.

Sponsordan Memnuniyet

Organizasyonun ana sponsoru Near East Bank'ın Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Samancıoğlu, "Her hafta neredeyse bir etkinliğimiz oluyor. İnsanların bu organizasyonlara severek, artarak ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Özellikle kasım-aralık aylarından itibaren drift okulunun da devreye girmesiyle bu ilgi daha da arttı, öğrenci sayımız 70-80'e yükseldi. Ana sponsor olarak bu durum bize büyük bir motivasyon sağlıyor," şeklinde konuştu.