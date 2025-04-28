Fuar boyunca dünya standartlarında ürettiği geniş ürün yelpazesini sergileyen Cyprocable standı, özellikle yabancı yatırımcıların meraklı bakışlarının odağı oldu. Sektörün önde gelen isimlerinin ziyaret ettiği stantta, firmanın kalite, güvenilirlik ve teknolojiye verdiği önem yakından incelendi.

Geniş Ürün Yelpazesiyle Fark Yarattı

Cyprocable, fuarda elektrik tesisat kablolarından çok damarlı fleks kablolara, solar kablolarından halojen free kablolara, zırhlı ve zırhsız enerji kablolarına kadar zengin bir ürün çeşitliliğini sergiledi. Modern üretim tesislerinde titizlikle üretilen bu kablolar, fuar süresince sektör profesyonellerinin takdirini topladı.

“Kalite ve Güvenle Büyüyoruz”

Cyprocable Genel Müdürü Hasan Özbek, fuara katılımlarının firma için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda, modern tesislerimizde ürettiğimiz, kalite ve güvenilirliği esas alan ürünlerimizi sergileme imkanı bulduk. İstanbul Yapı Fuarı, sektördeki yenilikleri takip etmek, marka bilinirliğimizi artırmak, yeni iş ortaklıkları kurmak ve uluslararası pazarlara açılmak için eşsiz bir platform sunuyor. Standımıza gösterilen yoğun ilgi, özellikle yabancı yatırımcıların ürünlerimize duyduğu güvenin somut bir göstergesi. Kıbrıs’ın belgeli kablo üreticisi olarak global pazarda da iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

Uluslararası İlgi Kıbrıs Ekonomisine Can Suyu Oldu

Fuar boyunca Cyprocable standını ziyaret eden sektör temsilcileri, firmanın üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve geleceğe yönelik projeleri hakkında detaylı bilgiler edindi. Cyprocable, İstanbul Yapı Fuarı’ndaki başarılı performansıyla sadece kendi marka değerini yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs sanayi sektörünün uluslararası tanıtımına katkı sağladı.

Global Pazarda Güçlü Bir Oyuncu Olma Yolunda

Kalite ve güvenilirliği temel prensip edinen Cyprocable, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yaptığı yatırımlarla sektördeki öncü konumunu sağlamlaştırıyor. Firma, enerji kablosu pazarında vazgeçilmez bir iş ortağı olma vizyonuyla ilerliyor ve global pazarda güçlü bir oyuncu olma hedefine emin adımlarla yürüyor.