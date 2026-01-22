Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke ilçesine bağlı Cengizköy çemberinin tehlike yarattığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Cengizköy girişinde yaklaşık iki yıl önce bir inşaat firması tarafından arazi parsellemesi sırasında “elektrik ulaştırılacağı” gerekçesiyle kaldırımın kazıldığı, ancak çalışmaların yarım bırakılarak alanın kaderine terk edildiği ileri sürüldü.

Aradan geçen zamana rağmen kaldırımın onarılmadığı, çevre güvenliğinin sağlanmadığı ve bölgenin hem yayalar hem de araçlar için ciddi bir risk oluşturmaya devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, bu durumun kamu güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra çevreye ve kent estetiğine de zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, aynı yolun sağ tarafında ise üç yıldır Çevre Dairesi’nin bilgisi dâhilinde olmasına rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmadığı; bazı kişi veya kişiler tarafından yol kenarına izinsiz şekilde köpek kulübesi yerleştirildiği ve mermer parçalarından oluşan molozların döküldüğünün tespit edildiği belirtildi. Bu düzensiz uygulamalar ile bırakılan molozların ise hem trafik güvenliğini tehlikeye attığı hem de çevre kirliliğine yol açtığı kaydedildi.

LEFKE ÇEVRE VE EKOLOJİ DERNEĞİ’NDEN BİR DİZİ ÇAĞRI

Çemberin yakınlarında bulunan köprüde, çökmekte olan bölümün yalnızca kalın bir asfalt tabakasıyla kapatılarak geçici bir müdahalede bulunulduğunun ifade edildiği açıklamada, ancak bu uygulamanın yetersiz kaldığı; birçok aracın köprüye yaklaşırken karşı şeride geçmek zorunda kaldığı ve bu şekilde ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, bu durumun olası kazalara davetiye çıkaran son derece tehlikeli bir tablo yarattığı belirtildi.

Bölgede yaşanan sorunlara ilişkin bir dizi çağrıda bulunan Dernek, sorumlu inşaat firmasını yükümlülüklerini yerine getirmeye; yerel yönetimleri ve ilgili kurumları, özellikle Lefke Belediyesi’ni, denetim ve yaptırım görevlerini gecikmeden uygulamaya davet etti.

Açıklamada, Çevre Dairesi’nin yol kenarına dökülen molozların derhal temizlenmesini ve izinsiz yerleştirilen yapıların kaldırılmasını sağlaması gerektiği ifade edildi

Dernek, köprüdeki yapısal sorunun bilimsel temelli ve kalıcı bir mühendislik çözümüyle ele alınması gerektiğini vurgulayarak; Ulaştırma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanı’nı, bölgede açıkça görülen tehlikeye rağmen yalnızca geçici ve yetersiz müdahalelerle yetinilmesi nedeniyle sorumluluk almaya çağırdı.

Kamuya açık alanların kaderine terk edilmesinin kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun sorumluluğunun, gerekli önlemleri almayan yetkili kurumlara ait olacağı savunuldu.

Dernek, sürecin takipçisi olacağını ve gerekli adımlar atılana kadar konuyu gündemde tutmayı sürdüreceklerini belirtti.