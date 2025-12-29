Lefke Toplum Merkezi, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Vakfı, Lefke Kadınlar Konseyi, Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Citta Slow Üretici Kadınlar Derneği, Lefke Doğa Sporları Derneği, Lefke Turizm Derneği, Lefke Avcılık Atıcılık Birliği, Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ve Gaziverenliler Derneği (GA-DER) ortak açıklamalarında ilçeleşmenin tamamlanmamış olmasına işaret edildi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü imzasıyla yapılan açıklamada, KKTC’nin en yeni ilçesi olan Lefke’nin ilçeleşme bağlamında çok sayıda eksiği bulunduğuna dikkat çekilerek, sorunların süratle çözülüp eksikliklerin tamamlanması amacıyla Başbakanlık bünyesinde bir Lefke Masası kurulmasının çok faydalı olacağı kaydedildi.

“İlçe olduktan sonra bir şey yapılmadı”

Açıklamada, Lefke yasal olarak ilçe yapılmış olmakla beraber kaymakam ataması ve Spor Dairesi açılması dışında bir şey yapılmadığına vurgu yapıldı. Mahkemenin ismine “kaza” kelimesinin eklendiğine işaret edilen açıklamada, “Amirlik” tabelası asılan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Tahsilat Şubesi’nin ise tahsilattan öteye geçemediği kaydedildi.

Öncelikle Lefke’nin idari teşkilatta bucak olduğu dönemden kalma bazı dairelerin, ilçe teşkilatına uygun olarak şube hüviyetine kavuşturulması gerektiği belirtildi. Açıklamada, “Lefke Polis Müdürlüğü 1977 yılında, Lefke Tapu Dairesi 1964 yılında ve Lefke Veteriner Dairesi ise 1985 yılında Lefke’den alınmış ve hâlen Güzelyurt’ta bulunmaktadır. Bu daire ve/veya müdürlüklerin tümünün Lefke’de yeniden oluşturulması, ilçe olmanın gereğidir. Ayrıca, yitirilen bu daire ve/veya müdürlüklerin dışında, diğer daire şubelerinin de Lefke’de açılması veya mevcutların geliştirilmesi gereklidir” denildi.

“Kamuya ait binalar atıl durumda”

Lefke’de yeni kaymakamlık binası yapılana kadar, hâlen atıl durumda olan kamuya ait binalar restore edilerek kullanılabileceğine işaret edilen açıklama şöyle devam etti:

“Kaymakamlığın taşınacağı bina önceden kararlaştırılmış olup, kaymakamlığın vaktiyle Taş Mektep diye anılan tarihi binada faaliyetlerini yürütmesi öngörülmüştü. T.C. Büyükelçiliği Taş Mektep binasını TİKA’ya restore ettirmeyi üstlenmiş olmasına rağmen, İçişleri Bakanlığı şimdiye değin bu konunun takipçisi olmadığı için restorasyon gerçekleşmemiş ve Lefke Kaymakamlığı buraya taşınamamıştır. Hâlbuki taşınma gerçekleşseydi, kaymakamlıktan boşalacak bina Lefke Kaza Mahkemesi’nin bina ihtiyacının giderilmesi ve Lefke Hukuk Dairesi (Savcılık) oluşumu için Yüksek Mahkeme ve Başsavcılığa verilecekti”

Açıklamada, Lefke İlçe Seçim Kurulu binası olarak öngörülen binanın restore edilip anılan kurulun kullanımına verilmemesi nedeniyle Lefke İlçe Seçim Kurulu’nun 2018’den beri yapılan seçimlerde Güzelyurt Mahkeme avlusunda bir konteynerde hizmet vermek mecburiyetinde kaldığına vurgu yapıldı. Söz konusu konteynerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Lefke’ye taşındığı kaydedildi.

Söz konusu binanın mevcut devlet binaları yerleşkesinde bulunmasına rağmen bir sivile kiralandığı yönünde duyum aldıklarına işaret edilen açıklamada, “Bu husus kesinlikle kabul edilebilir değildir ve eğer kiralama duyumu gerçekse, kiralama sözleşmesinin derhâl feshi gerekmektedir” denildi.

Cengiz Topel Hastanesi’nin durumu

Lefke’ye bir asra yakın bir süredir hizmet veren Cengiz Topel Hastanesi’nin II. sınıf hekimlik hizmeti veren bir hastane düzeyine çıkarılması için hazırlanan projenin henüz hayata geçirilmediğine işaret edildi.

Mevcut Cengiz Topel Hastanesi binası yanına 120 yataklı bir bölüm ve yeni ameliyathanelerin inşa edilmesiyle mevcut binanın yeniden düzenlenmesinin öngörüldüğü projesinin hazır olduğunu ancak inşaata henüz geçilemediği belirtildi.

Açıklamada, “O zamana kadar da hastanemiz işlerini sürdürebilmek için doktor ve diğer sağlık personeli, cihaz ve araç gereç bakımından desteklenmelidir. Lefke Sağlık Ocağı’nda ise sürekli doktor ve diş hekimi bulundurulmalı, bir dahiliye uzmanının haftada en az iki gün orada görev yapması imkânı yaratılmalıdır. Aynı sağlık ocağında ambulans hizmeti günün 24 saatinde sunulmalı, ambulans hemşiresi de sürekli görevde olmalıdır” denildi.

“Bölgede çarpık yapılaşma”

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin büyüyüp gelişmesine paralel olarak, üniversite çevresinden başlayarak beldenin geneline yayılan çarpık yapılaşmanın şimdi de Gaziveren sahiline sıçradığına işaret edildi.

Açıklamada, “Lefke’de ikinci bir Girne faciası yaşanmasının önlenmesi şarttır. Mevcut yeşil doku tehdit altında bırakılmamalıdır. Kent planı yapılırken; sahil şeridinin korunması, Lefke Kaprona Bölgesi’nin iskâna açılması, Lefke merkezdeki Kemal Özalper Caddesi’nin trafiğe açılması, yeşilin korunup yaygınlaştırılması, Lefke’ye egzotik bir görüntü veren hurma ağaçlarının kırmızı palmiye böceği zararlısından korunması, yürüyüş parkurlarının çoğaltılması ve uzun vadede 13 yerleşim biriminin kendi özelliklerini kaybetmeden Lefke merkezle kaynaşması hususları düşünülmelidir” denildi.

“Dersler konteynerlerde”

Bölge okulları Lefke Gazi Lisesi’nde ve Lefke İstiklal İlkokulu’nda eğitim ve öğretimin konteyner sınıflarda sürdürülmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda hâlen bir çözüm üretmemekte ve öğrencilerimiz çok kötü şartlarda eğitimlerini sürdürmektedir” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Lefke Gazi Lisesi’nde çağdaş bir eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi için gerekli yeni binaların, vakit kaybetmeden aynı alanda süratle yapımına başlanmalıdır. Bölge çocuklarının güvenli ve çağdaş binalarda eğitim yapabilmelerini sağlayacak yapıların inşasına Millî Eğitim Bakanlığı mazeret üretmeden başlamalıdır. Lefke Gazi Lisesi’nin bulunduğu konumdan başka bir bölgeye taşınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda LGL Okul Aile Birliği’nin aldığı kararın destekçisi olacağız.

Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke’nin ekonomik lokomotifi olmuştur. Yaklaşık 13.000 öğrencisi, 600 civarında öğretim görevlisi ve 300’ün üzerinde diğer çalışanlarıyla Lefke’nin olmazsa olmazıdır. LAÜ, kurulurken ciddi bir eğitim kurumu olmasının yanında, Lefke’nin sosyoekonomik durumuna katkı yapması amacıyla da hayata geçirilmiştir. LAÜ’nün gelişmesi ve büyümesi sürecinde arazi ihtiyacı da vardır. LAÜ yerleşkesinin tam karşısında, Gemikonağı Koyu’na nazır tepeler üzerinde, CMC Maden Şirketi’ne ait ve büyük bölümü bir platoyu andıran 331 dönümlük bir arazi bulunmaktadır. Bu arazinin hiç zaman kaybetmeden kampüs ve Tıp Fakültesi inşası için LAÜ kullanımına bırakılması çok isabetli olacaktır. LAÜ’nün Lefke merkezde inşa etmek üzere projesini tamamlamış olduğu, takriben 100 konut ve sosyal tesisleri içeren proje de hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir”

Ekonomi

Lefke’nin geleceğini tarım, eğitim ve turizmde gördüğüne işaret edilen açıklamada, “Tarım, Lefke’nin yeşil dokusunun devamı için olmazsa olmazdır. LAÜ, Lefke eğitim sektörünün lokomotifidir. Yöremizde turizmin gelişmesi için Cittaslow konseptine uygun bir turizm planı süratle yapılmalı ve Lefke’nin turizm altyapısı tamamlanmalıdır” denildi.

Türkiye’den gelen 75 milyon m³’lük sudan Lefke ilçesinin de içme ve sulama suyu olarak yararlanabilmesi gerektiğini belirtilerek, “Dağıtım şebekesi planlanıp uygulanmalıdır. Bu arada, yerel su kaynaklarımızdan da yapılacak projeler kapsamında azami yarar sağlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Bölgenin bir diğer geçim kaynağı olan balıkçılıkla ilgili sorunlara da değinilen açıklama, şöyle devam etti:

“Yedidalga ve Gemikonağı’nda balıkçılıkla iştigal edip ekmek parası kazanan balıkçı sayısı yaklaşık 100’dür. Bu balıkçıların büyük çoğunluğu balıkçı sandallarını hâlen Yedidalga sahilinde bulunan askerî limanda demirlemeye çalışmaktadır. Ancak bu liman askerî bir liman olduğu için balıkçılar zaman zaman zorluklarla karşılaşmaktadır. Sorunun nihai çözümü için bölgemiz balıkçılarına hizmet verecek müstakil bir balıkçı barınağı ihtiyacı devam etmektedir”