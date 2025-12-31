Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

ZH 002 plakalı araç sürücüsü Mehmet Polat, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Alsancak’ta, dün, 122 miligram alkollü olan Mehmet Polat (E-39), yönetimindeki ZH 002 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada dönel kavşakta sağ şeride geçmesi sonucu, Fırat Akkaya (E-43) yönetimindeki PJ 500 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddeden sürücü, tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde Soner Akdeniz (E-54), alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) yönetimindeki GY 127 plakalı araçla Marmara 21’inci sokakta dikkatsizce seyrettiği sırada, 22’nci sokak kavşağına yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

