Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar, 2026’ya nasıl gireceklerine dair planlarını büyük ölçüde netleştirdi.

Ekonomik krizin etkisini her alanda hissettirdiği ülkede, bir kesim vatandaş artan hayat pahalılığı nedeniyle yeni yıl sofralarında neyi eksik bırakacağını düşünürken, bir diğer kesim ise tüm zorluklara rağmen yeni yılı yurt dışında karşılamak için valizlerini hazırlamaya başladı.

Gündem Kıbrıs, seyahat acenteleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle, vatandaşların yılbaşı tercihlerini ve bu döneme yönelik tatil eğilimlerini inceledi. Ortaya çıkan tablo, bu yıl yeni yıl tatilinde Avrupa destinasyonlarının öne çıktığını, Türkiye’ye yönelik turların ise geçmiş yıllara kıyasla daha sınırlı ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Seyahat acentelerinden alınan bilgilere göre, yılbaşı döneminde en çok tercih edilen Avrupa şehirleri arasında Barcelona, Prag ve Paris yer aldı. Özellikle Barcelona, hem kültürel yapısı hem de yılbaşı atmosferiyle vatandaşların ilgisini çekerken, bu destinasyona gitmek isteyenlerin bin 240 Euro’yu gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

Türkiye’de ise yılbaşı döneminde kültür turlarının beklenen ilgiyi görmediği ifade edildi. Buna karşın, kış turizmine yönelik destinasyonlar vatandaşların radarında yer aldı. Özellikle Palandöken ve Uludağ gibi kayak merkezleri, yılbaşı tatilini kar manzarası eşliğinde geçirmek isteyenlerin öncelikli tercihleri arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra, Kapadokya bölgesi de bu yılbaşı döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çok sayıda vatandaşı ağırlamaya hazırlanıyor.

Seyahat Acenteleri Ne Dedi?

Polatkan Turizm Direktörü Sibel Polatkan:

Polatkan Turizm müşterilerinin bu yeni yılda tercihlerinde öncelik Avrupa oldu diyebiliriz. Avusturya’nın başkenti Viyana, Prag, ve Fransa’nın başkenti Paris müşterilerimizin yeni yılı geçirmek istediği destinasyonlar arasında yer aldı. Türkiye’de de tur değil bireysel tercihler öne çıktı. Palandöken, Uludağ ve Kapadokya müşterilerimizin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer aldı. Yılbaşı taleplerinden memnunuz. Yeni yılda çok yoğun bir dönem geçirmiyoruz ancak gelen talepler memnun edici.

Sayar Turizm Turlar Sorumlusu Özlem Tanrıver:

Biz Sayar Turizm olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de müşterilerimize en iyi alternatifleri en iyi fiyat aralıklarında sunmak amacıyla yoğun bir çalışma gösterdik. Yeni yıl öncesi gelen müşteri yoğunluğundan oldukça memnun kaldığımızı belirtmek isterim. Müşterilerimiz bu yeni yılda en çok yurt içi 5 yıldızlı otellere ve Avrupa turlarına talep gösterdi. Avrupa’da Barcelona en çok tercih edilen destinasyon oldu. Barcelona turlarımız bin 240 Euro’dan satışa çıktı. Al-Sas Colmar turu da en çok rağbet gören turlarımızdan bir diğeri oldu. Al-Sas Colmar turu da 940 Euro’dan müşteri ile buluştu. Türkiye ise bu yıl başı talep görmedi. Türkiye’ye taleplerin Şubat tatili döneminde artacağını düşünüyoruz.

Arima Turizm Direktörü Meliyha Cebeci:

Biz yeni yıla yönelik herhangi bir tur programı yapmadık. Bu yönde de talep almadık. Ekonomik kriz her sektörü olduğu gibi bizi de etkiliyor. Geçen yıla göre bu yıl sönük geçiyor. Biz Arima Turizm olarak daha çok Şubat tatiline yoğunlaştık.