Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, kimliği meçhul kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen olayla bağlantılı olarak zanlı H.K. (E-46) tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette 9 ve 15 Mart 2026 tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında, müşteri olarak markete giren şahısların jilet, şampuan, yüz kremi ve serum gibi ürünleri alarak kasada ödeme yapmadan dışarı çıkardıkları belirlendi.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olarak zanlı S.Y. (K-38) ile E.İ. (K-19) tespit edilerek tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.