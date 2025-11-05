04 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa ve Haspolat’ta iki ayrı olayda toplam iki kişi evlerinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Polis her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Lefkoşa’da 69 yaşındaki Mehmet Atakan Baştürk hayatını kaybetti

Saat 14.00 sıralarında Lefkoşa’da yaşayan Mehmet Atakan Baştürk (69), ikametgahı içerisinde ölü bulundu. Olay yerine gelen doktorun yaptığı ilk incelemede darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Haspolat’ta 64 yaşındaki Bülent Kakil evinde ölü bulundu

Saat 19.30 sıralarında Haspolat’ta yaşayan Bülent Kakil (64), ikametgahında yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılacağı açıklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.