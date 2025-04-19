Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.04.2025 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmenin önünde, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle M.K.(E-21), A.D.(E-20)’nin yüzüne yumruk vurup ciddi şekilde darp ederek yüz kemiklerinin kırılmasına ve beyin kanaması geçirmesine sebep olmuştur. A.D. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altında alınmıştır. M.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.