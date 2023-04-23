Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 22.04.2023 tarihinde, saat 10.00 sıralarında,  Lefkoşa’da sakin Beste DÜMENCİ (K-65) ikametgahı içersinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

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Soruşturma devam etmektedir