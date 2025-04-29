Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.30 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Erol Hasan sokakta Ferdun Minnetoğlu’nun kullanımındaki GP 020 plakalı salon araç seyir halindeyken alev aldı. Elektrik aksamlarının kısa devre yapmasıyla çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan dün öğle saatlerinde Gazimağusa’da seralar bölgesinde, patates ambarları yakınlarında meydana gelen yangında yaklaşık 10 dönümlük alandaki kuru otlar, 10 kurumuş narenciye ağacıyla 2 asma, bin 250 metre uzunluğundaki lastik hortum ve 30 vana yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.