Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefkoşa Kermiya Omar Sitesi’nde 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefkoşa Kermiya Omar Sitesi’nde 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
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