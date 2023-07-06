Güngör Muhtarı Demirtaş: Yangın ve dumanın en az 1 hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz Güngör Muhtarı Demirtaş: Yangın ve dumanın en az 1 hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefkoşa Kermiya Omar Sitesi’nde 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
 