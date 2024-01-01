Ortaköy Doktor Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nde bulunan trafik ışıklarını geçtikten sonra gaz basan sürücü direksiyon hakimiyietini kaybederek yolun solunda bulunan oto galerideki araçlara çarparak durabildi.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.01.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa - Ortaköy’de, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Agabek JUMABAYEV (E-22), 244 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 616 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Dağman Eczanesi önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerine çıkarak önce trafik levhasına ardından GE Motors isimli iş yerinin demir korkulukları ile çevre tellerine çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan demir korkuluklar ile çevre telleri araba galerisi (GE Motors) içerisinde bulunan toplam yedi araç hasar görmüştür. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Agabek JUMABAYEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



