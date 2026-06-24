KAMUSEN Başkanı Metin Atan, kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin çalışma koşulları, özlük hakları, iş güvencesi ve çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Atan, kamuda 20 yıldan fazladır sözleşmeli çalışan, görev yapan personel olduğuna dikkat çekerek, sözleşmelilere artık iş güvencesi verilmesi gerektiğini söyledi.

Buradaki tek amacın; iş güvencesi olduğunu ifade eden Atan, çalışanların iki dudak arasında çalıştığını, örneğin “ekonomik kriz” adı altında işten çıkarılabileceklerini, bu yüzden sendika olarak bunun önüne geçip bu çalışmalara güvence getirmek için yola çıktıklarını anlattı.

Sözleşmelilerin de izin ve rapor haklarının diğer kamu çalışanları gibi eşitlik ilkesiyle güvence altına alınması için mücadele ettiklerine işaret eden Atan, burada çalışanların derdinin maaş mevki değil, güvence ve güvenli çalışma ortamı olduğunu kaydetti.

Sözleşmeli çalışanların, sözleşmelerin yenilenmesi sürecinde maaş alamama durumunda kaldıklarını da söyleyen Atan, bu konudaki düzenlemenin, Maliyeye de ekstra yük getirmediğini belirtti.

Tüm sendikaları bu sürece katkı koymaya çağıran Atan, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Bundak

Sözleşmeliler adına konuşan Coşkun Bundak da, Kamusen’in ilk günden itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, teşekkür etti.

Kamuda görev yapan 412 sözleşmelinin, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını ve kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Bundak, kamuda sözleşmeli statüsünde 25 yılını tamamlamak üzere olan kişiler olduğunu ve bu kişilerin iş güvencesinin olmamasının farklı sıkıntılara yol açtığını kaydetti.

Bundak, sözleşmelilerin barem sıkıntısı yaşadığını, hatta uzun süreli ev veya araba kredisi alma konusunda da zorluk çektiğini aktardı.

Bundak, “İş güvencesi dışında bir isteğimiz yoktur. Sözleşmeliler olarak Geçiciler için düzenlenen yasa önerisinin içerisine girmek istiyoruz” dedi ve bu konuda yetkililere çağrıda bulundu.