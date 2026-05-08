Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, 29 Nisan 2026 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da bir araç park yerinde, polis ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda toplam 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.