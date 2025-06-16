Kazayla ilgili polisten şu açıklama yapıldı:

15.06.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Ahmet Süleyman UZUN (E-26) yönetimindeki LY 769 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsiz şekilde birinci şeride giriş yapması sonucu, o esnada birinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Yılmaz DEMİR (E-27) yönetimindeki ZF 691 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Çarpmadan sonra duramayıp yoluna devam eden LY 769 plakalı araç, sol tekerlekleri ile yolun solundaki kaldırım taşlarına da çarpıp sağ şeride geçmiş ve orta refüjdeki çelik bariyerlere de çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde LY 769 plakalı araç sürücüsü Ahmet Süleyman UZUN Kulak Burun Boğaz Servisi’nde, ZF 691 plakalı motosiklet sürücüsü Yılmaz DEMİR ise sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.