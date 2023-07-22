Lefkoşa'da bugün saat 03:40’ta Özker Özgür Caddesi üzerinde NY 182 plakalı aracı batı istikametine doğru kullanan 22 yaşındaki Kayra Besim, yol üzerinde bulunan çembere geldiği zaman Çember içerisindeki araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yaptığı esnada Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi boyunca güney istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Şevket Arslan yönetimindeki JS 989 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan JS 989 plakalı motosiklet sürücüsü Şevket Arslan kaza mahalline gelen 112 acil servis ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak beyin kanaması teşhisi ile Cerrahi Genel Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunuyor. NY 182 plakalı araç sürücüsü Kayra Besim suçüstü hali gereği tutuklandı. Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.