Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru E.T., olayla ilgili bulguları aktardı. T., zanlı F.Y.’nin Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, A.K.’ün 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlediğini belirtti. Polis, zanlının 5 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan H.D. ile E.B.’yi yaraladığını ifade etti. Polis, H.D.’nin sol ayak bileği ve kalçasından, E.B.’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Olayda araçlarda da hasar oluştuğu belirtildi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 2 adet tabanca ve 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis, A.K.’ü azmettirdiği gerekçesiyle B.A.’nın da tutuklandığını kaydetti. Polis, A.K. ile B.A.’nın 9 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirtti.

Yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı F.Y.’nin 10 Ocak tarihinde Girne’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığı ifade edildi. T., incelenen kamera görüntülerinde A.K.’e tabancayı teslim eden aracın zanlı F.Y. tarafından kullanıldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının evinde yapılan aramada birçok emare alındığını, zanlı F.Y.’nin polise itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Zanlının 11 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığı, bu süre içerisinde cep telefonu ile evinden alınan emarelerin incelemeye gönderildiği kaydedildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu, ayrıca zanlının 12 Ocak’ta ikinci bir gönüllü ifade verdiğini belirterek 3 gün ek süre talep etti.

Savcı B.M., birçok kamera kaydının incelenmesi gerektiğini, dijital verilerin incelemesinin sürdüğünü ve soruşturmanın etkin şekilde devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.