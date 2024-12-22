KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

22 Aralık 2024 Pazar günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ; 15:00-19:00 saatleri arasında bölge bölge 1’er saat dönüşümlü olmak üzere; Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Yeni Yüzyıl Anaokulu ve civarı, K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı ile Göçmenköy (Metropol yolu) Trafik Işıkları bölgesi, S.O.S Çocuk Köyü Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile Civarları ve Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Benli Gıda Civarı, Vedat Benzinci karşısı (Kuzeyi), Yenikent Oypaş Sitesi Civarı ve Eski Gönyeli-Kanlıköy Yolu, Gönyeli Alayköy Kavşağı Civarı, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi Civarı, Devlet Hastahanesi Civarı, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Sivil Savunma ve Civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin Güney Kısmı, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Oray Sitesi ile Mülk Sitesi arası bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.