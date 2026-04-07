Fileleftheros gazetesi “Erhürman ile Görüşmesinin Ardından Hristodulidis Belirli GYÖ’lere Yönelik İlerlemeden Söz Etti…İstenilen Guterres’in Sonraki Hamleleri” başlıkları altında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmeye ve görüşme sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Gazete dünkü görüşmenin yapıcı ver olumlu göründüğünü yazdı.

İki liderin, dünkü görüşme çerçevesinde, işlerin doğru yönde gittiği ve ay sonuna kadar bazı olumlu sonuçların alınabileceği yönünde küçük bir mesaj göndererek ortamı tersine çevirmeye çalıştıklarını yazan gazete, iki liderin Birleşmiş Milletlerin açıklaması içerisindeGenel Sekreter Antonio Guterres’in sarf ettiği çabalara destek verdiklerinin de görüldüğünü belirtti.

Liderler arasındaki dünkü görüşmenin ikiye ayrıldığını belirten gazete ilkinde liderlerin tek başlarına görüştüğünü diğerinde ise iki müzakerecinin katılımıyla görüşmenin devam ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, bir sonraki liderler görüşmesinde bazı Güven Yaratıcı Önlemler'deki ilerlemeye ilişkin olarak açıklamaların yapılmasının beklendiğinden söz etti.

Görüşmeyi “çok iyi bir görüşme” olarak nitelendiren Hristodulidis, Brüksel’deki görüşmesinde Genel Sekreter'in kendisine işaret ettiği gibi, somut gelişmelerin görülmesine yönelik siyasi irade de dahil olmak üzere, öze ilişkin konuları uzun uzun ele aldıklarını ifade etti.

Hristodulidis açıklaması çerçevesinde BM Genel Sekreteri'nin, kafasında bir planlamanın bulunduğunu, Genel Sekreterin bu kararını selamladıklarını ve olumlu sonuçları alınmasını temenni ettiklerini belirtti.

GYÖ’ler konusunda iki lider arasında görüş alış verişinin yapıldığını belirten Hristodulidis, iki müzakereciden yapabilecekleri kadarını tamamlamalarını da ifade etti.

Bazı GYÖ’ler konusunda ilerlemenin bulunduğundan bahsedebileceğini ifade eden Hristodulidis, Nisan ayı sonunda bir görüşmenin olacağını da belirtti.

Hangi konularda ilerlemenin olduğuna dair soru üzerine Hristodulidis, bunlardan bahsetmek istemediğini söyledi.

BM Genel Sekreteri tarafından gelişmelerin ne zaman beklendiği sorusuna karşılık Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması olan, önemli bir hedefi başarmak için BM Genel Sekreterin kamuoyundan uzakta zaten çalışmaya başladığını, bu nedenle tüm bu görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin, müzakerelerin yeniden başlaması adına gerek Kıbrıs içindeki gerekse Kıbrıs dışındaki tüm taraflarla temas halinde olduğunu da söyledi.

Politis gazetesi liderler görüşmesini “Guterres’ten Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Plan…Bir Sonraki Liderler Görüşmesinde Bazı GYÖ’ler İle İlgili Olası Açıklama” başlıklarıyla aktardı.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı: Guterres, Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Sağlamak İçin Çalışmaya Başladı-Hristodulidis ve Erhürman Nisan Ayı Sonuna Kadar Yeni Bir Görüşme Yapma Konusunda Uzlaştı” başlıklarıyla haberi aktarırken Alithia gazetesi “Ay Sonunda GYÖ’lerde İlerleme” başlığını kullandı.