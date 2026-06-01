Lefkoşa Türk Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, sivrisinekle kaynağından etkin biyolojik mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

10 binin üzerinde kaynakta etkin mücadeleyi sürdüren ekipler yağışlardaki artışa rağmen şikayet sayılarında artış yaşanmamasını da sağladı.

7 ekiple sürekli ve dönüşümlü ilaçlama sürüyor LTB Çevre Sağlığı Şubesi Amiri Dr. Veteriner Hekim Erkut D. Özgöray, sivrisinekle mücadele kapsamında 7 ekibin, sivrisineklerin üreme kaynağı olabilecek su dolu kaplar, kullanılmayan havuzlar, çürük depolar, rögarlar, Haspolat Arıtma Tesisi’nin çevresinde bulunan havuzlar ile tüm göletler ve su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.