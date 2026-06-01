Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin kararını Barkın açıkladı.

Yargıç Barkın, sanığın kendi ikrarları ile mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulunarak mahkûm edildiğini belirtti. Sahte evrakı tedavüle sürme suçunun uzun süreli hapis cezası öngören ciddi, yaygın ve artış gösteren suçlar arasında yer aldığını kaydeden Barkın, kamu yararı gereği bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mahkeme, sanığın eski araç sigortasının tarihleri üzerinde oynama yaparak belgeyi sahtelediğini ve 28 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmak amacıyla görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini aktardı.

Araç sigortalarının trafik güvenliği açısından önem taşıdığına dikkat çeken Barkın, işlenen suçun kamu otoritesine karşı işlendiğini ifade etti. Kamu otoritesini hiçe sayan sanığa hapis dışında bir ceza verilmesinin mümkün olmadığını belirten Barkın, her davanın kendi olguları çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi.

Sanığın suçunu kabul etmesi ve polise yardımcı olmasının lehine değerlendirildiğini kaydeden mahkeme, Georgios Ptisillides’i 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.