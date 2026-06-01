Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Ahmet Ardıç, zanlının 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.02 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan geçiş yapmak istediği sırada kontrolden geçirildiğini söyledi.

Polis, yapılan incelemede zanlının 23 Mayıs 2026 tarihinde adına düzenlenen Belçika kimlik kartı ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığının, ancak aynı kimlik kartıyla 27 Mayıs 2026 tarihinde yine Ercan Havalimanı’ndan çıkış işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirtti. Bunun üzerine zanlının ileri soruşturma amacıyla Demirhan Polis Karakolu’na götürüldüğünü kaydetti.

Soruşturma kapsamında zanlının söz konusu kimlik kartını “James” lakaplı, adı ve soyadı bilinmeyen bir şahsa vererek Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmasına yardımcı olduğunun belirlendiğini ifade eden polis, zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının çantasında yapılan aramada bir adet takma saç ile bir fotoğraf bulunduğunu açıkladı. Ercan Havalimanı’ndaki kamera görüntülerinin incelendiğini belirten polis, kimlik kartıyla işlem yapan kişinin çantada bulunan fotoğraftaki şahıs olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının üzerinde bulunan 2 cep telefonu ile pasaportun emare olarak alındığını ifade eden polis, pasaportun uzman incelemesine gönderildiğini, cep telefonlarının ise bağlantıların tespiti amacıyla Data İnceleme Şubesi’ne teslim edileceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.