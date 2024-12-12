LTB’den verilen bilgiye göre, 31 Aralık'a kadar devam edecek olan Dereboyu Yeni Yıl Marketi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde trafik ışıklarının bulunduğu alanda kurulacak. Market her gün 12.00 ile 20.00 arasında faaliyette olacak.
Markette, DJ performansı, müzik dinletisi, Noel Baba’yla hediye günleri, dans gösterileri, konserler, maskotlar yer alacak. LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi, Radyo Juke iş birliğinde, Erülkü Süpermarket, Brewart ve Carplus sponsorluğunda yapılıyor.
LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi Programı:
13 Aralık Cuma
12.00 – 16.00 Dj Altuğ
16.00 – 18.00 Radyo Juke Canlı Yayın 2 Yüz Programı
18.00 – 19.00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Trio Dinletisi
*Arkın Sayar (Solist) - *İbrahim Çetiner(Gitar) - *Münür Akgör (Trompet)
16.00 – 18.00 Noel Anne Ve Noel Baba
16.00 – 18.00 Kar Makinesi
14 Aralık Cumartesi
12.00-Dj, 16.00 18.00 - Noel Anne- Noel Baba, 19.00 - Berk Çomunoğlu Konser
15-16 Aralık – Yeni Yıl Marketi Alanında Dj Performansı
17-18 -19 Aralık – Mehmet Akif Caddesi Üzerinde Farklı Noktalarda Dj Performansları.
18 Aralık Saat 19.00 – Dj Coşkuner
20 Aralık Cuma - 12.00 – Dj, 16.00 – 18.00 Noel Anne Ve Noel Baba, 17.00 – 18.00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Duo Dinleti Arkın Sayar – İbrahim Çetiner
21 Aralık Cumartesi - 12.00 Dj, 16.00 – 18.00 Noel Anne Ve Noel Baba, 19.00 - Reva Konser
22-23 Aralık - – Yeni Yıl Marketi Alanında Dj Performansı
24-25-26 Aralık - Mehmet Akif Caddesi Üzerinde Farklı Noktalarda Dj Performansları.
25 Aralık Saat 19.00 – Dj Coşkuner
27 Aralık Cuma - 12.00 Dj, 16.00 18.00 - Noel Anne Noel Baba, 18.00-19.00 Reşat Kortan – Arkın Sayar
28 Aralık Cumartesi - 12.00 Dj, 14.00-16.00 Kumsal Park Çocuk Etkinlikleri
16.00 18.00 - Noel Anne Noel Baba, 19.00 -20.30. Grup Kaıra İnanç Erşen-Hüseyin Kırmızı-Cahit Kurtafalı Ahmet Zilci- İlker Erşen-Çağrı Çerkez
29-30-Aralık Yeni Yıl Marketi Alanında Dj Performansı
31 Aralık Salı - 16.00 18.00 Kar Makinesi, 16.00 18.00 - Noel Anne Noel Baba