Lefkoşa Türk Belediyesi Park ve Bahçeler Şubesi tarafından Hamitköy’de, Sayran Dede Türbesi’nin üst kısmında yer alan arazide fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında bölgeye 150 adet çam, kavak, selvi, zeytin ve okaliptüs fidanı dikilerek alanın yeşillendirilmesine katkı sağlandı.
Etkinliğe Hamitköy Muhtarı Feyzullah Bostancı, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve Gelibolu İlkokulu öğrencileri ile bölge sakinleri katıldı.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak fidan dikti. Harmancı, etkinlikte öğrencilere çevrenin korunması ve yeşil alanların artırılmasının önemine dikkat çekerek doğaya sahip çıkmanın gerekliliğini aktardı.