LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi maraton ekibi ile KKTC Atletizm Federasyonu yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda, sporcular, parkur, organizasyon, yarış günü uygulamaları ve beklentilerle ilgili öneriler değerlendirildi.

-10 km ve 21 km koşuları için online kayıt yapılabiliyor

Açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Lefkoşa Maratonu 10 km ve 21 km koşuları için kayıtların www.lefkosamaratonu.com adresinden yapılabileceği belirtildi.