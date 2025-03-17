LTB Temizlik Şubesi, belediye sınırları içinde yer alan boş arsa ve arazi sahiplerine bu alanları temizleme çağrısında bulundu. Mal sahipleri tarafından temizlenmeyip LTB ekipleri tarafından temizliği yapılan boş arsa ve arazileri, Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar uyarınca mal sahiplerine ücretlendirilerek fatura edilecek.

Ayrıca, LTB Temizlik Şubesi tarafından arsa ve arazi sahiplerine posta yoluyla da bildirim yazıları gönderilmeye başlandı. Yurttaşlar, arsa veya arazi temizliği konularına ilişkin 0392 60 85279 numaralı telefondan LTB Temizlik Şubesi’ne ulaşabilirler.