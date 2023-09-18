KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Aşk ve para konularında kritik bir haftadan daha geçeceksiniz. Ama uzun süreli ilişkiler konusunda ise çok daha fazla şansınızın olduğunu fark edeceksiniz.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta kendinizle ilgili vereceğiniz kararlarda, yani özel hayatınızda ve aile içi konularda ve tabii gayrimenkul meselelerinde çok da şanslı olamayabilirsiniz. O nedenle bu başlıklara dikkat!

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konularda ve bir de bilinçaltı, psikolojinizle ilgili bazı ufak tefek zorlanmalar yaşamanız olası. Bu hafta bazı şeyleri oluruna bırakmaktan başka çareniz olmayabilir.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Sosyal alanlarda para hırsızlıklarına veya değerli eşyalarınızın korunmasına dikkat etmeniz gerek. Yani bu hafta cüzdanınıza sahip çıkın. Gayrimenkul konularında şansınız artabilir.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Yakın çevrenizle bu hafta ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Bazı mücadeleler içinde kendinizi bulabilir, hararetli tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Genel olarak bu durum karşısında soğukkanlılığınızı korduğunuz takdirde kazanan siz olursunuz.



BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta çevrenizde artık iş görmeyen insanlardan sıyrılmanız gerektiğini anlayacaksınız. Size destek oluyormuş gibi görünen ama varlığıyla destekten çok köstek olanlar birer birer önünüze çıkmaya başlayacak. Bu konuda kararlı olun.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Maddi anlamda biraz karışık bir haftaya giriyorsunuz. Paranızı değerlendirmek veya ödemelerinizi dengeli bir halde tutmak için biraz mücadeleniz söz konusu olabilir. Bu konuda bilen birinden yardım almanız çok işinize yarayacaktır.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta aşk ve duygusal ilişkiler konusunda hayli hareketli durmakta. Yeni birine aşık olabilirsiniz veya var olan birinden artık uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Her durumda da duygusal bir yük yaşayabilirsiniz bu hafta. O nedenle dingin olmaya bakın.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. İş ve çalışma hayatınızda veya ek gelirlerinizde bu hafta değişim söz konusu olacak. Kendinizi bitmekte olan işlerle, başlayacak olan işlerin arasında kalmış hissedebilirsiniz. Mümkün olduğunca kendinizi bu hafta sağlıklı tutun.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta sizi bekleyen en önemli gelişmelerden biri öğrenciyseniz eğitim, çalışıyorsanız ek iş ve para imkanlarıyla ilgili olacak. Önünüze gelebilecek olan fırsatları görüp hemen değerlendirme altına almanız iyi olacaktır. Maddi anlamda keyifli konuşmalar olabilir.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Çalışmakla, iş bitirmekle geçecek bir hafta duruyor önünüzde. Duygusal ilişkiler konusunda ise ufak tefek savrulmalar söz konusu olabilir. Bu konuda iletişimde olduğunuz insanlara dikkat etmenizde, özen göstermenizde fayda var.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Geçmişe dair konular bu hafta kapınızı çalabilir ve zamanında yaşadıklarınızı artık bir kenara bırakmanız gerektiğini bu hafta gökyüzü size söylemekte. O nedenle olabildiğince kendinizi yeni olana ve geleceğe bakacak bir biçimde yönlendirmeniz gerekecek.