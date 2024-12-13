Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

12.12.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Levent ŞEMMEDİ (E-63) yönetimindeki SG 487 plakalı kamyon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Anıt Çemberine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Ayşegül ÖZÇELİK (K-45)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Ayşegül ÖZÇELİK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.