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Maviş, saat 09.00-12.00 saatleri arasında grevde olacak okul öncesi kurumlarını ise şöyle sıraladı:

Maviş, bugün tüm bağımsız okul öncesi kurumlarında grev yapılacağını belirterek, saat 11.00’de Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde toplanarak, eylem ile basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Burak Maviş yazılı bir açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun tutum ve tavırlarında değişiklik olmadığını savundu, “Öğretmenlere saldırılarını devam ettirdiklerini gördük” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, bugün tüm bağımsız okul öncesi kurumlarında grev yapılacağını açıkladı.

“Bugün, Mağusa’da Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Mağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu, Mağusa Meslek Lisesi, Mağusa Ticaret Lisesi 10.00-13.00 saatleri arasında grev ve eylem olacaktır. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde saat 09.00’da basın toplantısı aynı şekilde Namık Kemal Lisesi’nde saat 10.15’te basın toplantısı yapılacaktır. 10.30’dan itibaren Namık Kemal Lisesi’nde toplanan öğretmenlerimiz yürüyerek Anıt Çemberi’ne gideceklerdir. Orada yapılacak mitingle eylemimiz sona erecektir.”

Selma Eylem, bugün gerçekleştirecekleri eyleme ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bugün, Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu, Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi’nde 10.00-13.00 saatleri arasında grev ve eylem yapılacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün bazı okullarda grev ve eyleme gidiyor.

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