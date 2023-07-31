Şan mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Güv.KK) 47’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’inci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan güçlü bir tarih.

Bugün, Kıbrıs Türk'ünün adadaki varlığını azim ve inançla sürdürdüğünün, onurlu ve haklı mücadelesinin, Rum saldırılarına karşı toplumsal direnişinin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa, zulme ve acılara karşı mücadele ederek direnmiş, varoluş mücadelesi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini kurmuştur.



Bugün, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bunu elbette kahraman Mehmetçiklerimize, Mücahitlerimize ve Mücahidelerimize borçluyuz.

Bu vesileyle, tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyor, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gazilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun”