Maliye Bakanı Berova, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yarınları emekleri ile inşa eden, ülkemizin büyüyüp gelişmesinde alın terleriyle gece gündüz çalışan, üreten işçi ve emekçilerin payı büyüktür. Üretimin temel unsuru olan emek, toplumun kalkınmasında en değerli güçtür.

İnsan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı, hakların korunup geliştirildiği bir çalışma hayatı temennisiyle; tüm emekçilere sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.Emek ve alın teriyle hayatı var eden tüm emekçilerin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' anlamlı ve umut dolu olsun.”