Rakamsal hatanın komite aşamasında fark edilmesinin çok iyi olduğunu, insanın olduğu yerde hata olabileceğini dile getiren Şöföroğlu, dünkü düzeltmenin de hatalı yapıldığını söyledi.

Süreçle ilgili bilgi veren Şöföroğlu, mahalli projeler için form 15’ler doldurularak bütçeye teklif yapıldığını, Cumhuriyet Meclisi’nden gelen, Dijitalleşme Hizmeti ve Siber Güvenlik Alım Projesi için teklif edilen miktarın Bütçe Dairesi tarafından kitapçığa sehven 1 milyar 164 milyon TL olarak yazıldığını kaydetti.

Şöföroğlu, bütçedeki mahalli projeler kitapçık haline getirilince Maliye Bakanlığı Müsteşarı ile ilgili kurum müsteşarının yüz yüze görüşme yaptığını ancak bu görüşmenin Cumhuriyet Meclisi’ndeki yoğunluk nedeniyle telefonda yapıldığını belirtti.

Bu görüşmede teklif verilen proje kaleminin yarıya indirilmesi (600 milyon TL) konusunda anlaşıldığını, bununla ilgili Maliye Bakanlığı’na yazı gönderilmesini talep ettiklerini ifade eden Şöföroğlu, “Gelen yazıda proje için 2 milyon dolar karşılığında 600 bin TL talep edildi. Aritmetik hatayla başlayan süreç hatalı devam etti” dedi.

Şöföroğlu, dünkü açıklamalara da işaret ederek, “Meclis 600 bin TL istedi, Maliye 600 milyon TL yazdı…” gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin gerçek teklifinin 2 milyon dolara karşılık gelen 105 milyon TL olduğunu söyleyen Şöföroğlu, 105 milyon TL’nin nasıl 600 bin TL ile karşılanacağını sorarak, bunun da bir hata olduğunu ifade etti.

Şöföroğlu, “Hatanın büyük kısmını üzerime alıyorum ve özür diliyorum. Ama 'tarihi' denilen hata da başka bir hatayla düzeltildi” dedi.