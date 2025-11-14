Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün yer aldığı bayrakları da taşıyan öğrencileri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman selamladı.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden Tuana Akçegül’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Şht. Tuncer İlkokulu öğrencisi Nudem Karadeniz “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ve Türk Maarif Koleji öğrencisi Mert Terzioğlu “Cumhuriyetin ışığında” adlı şiirleri okudu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, etkinlikteki konuşmasına, Cumhurbaşkanlığı'na gelen protokole ‘hoşgeldiniz’ diyerek başlarken, öğretmen ve öğrencilere seslenerek, “Sizlere hoşgeldiniz demiyorum, çünkü burası sizin eviniz. Biz burada sizin misafirleriniz. Bizi misafir olarak kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim, burayı şereflendirdiniz” dedi.

Herkesin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erhürman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı sıra Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine önderlik ettikleri ve ışık tuttukları için Dr Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve sevgiyle andı.

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine katılan, esir düşen, şehit veren ve şehit olanların önünde saygıyla eğildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, “Hepimiz şunu bilmek zorundayız, bu mücadele, bu topraklarda sizler insan onuruna yakışan bir hayatı sürün, barış, huzur ve güven içinde yaşayın, mutlu olun, yüzünüz hep gülsün diye verildi, bunu hiç unutmayın” ifadelerini kullandı.

Çocukların daha iyi bir eğitim alması, dünyayla buluşması, barış, güven ve huzur içinde yaşaması için çok çalışacaklarına dair söz veren Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Hepimiz, sizlerin buralardaki misafirleri olarak sizlere bir kez daha söz veriyoruz. Bu topraklara tırnaklarınızı geçirin, bu toprakları çok sevin, bu halka mensup olduğunuz için gurur ve onur duyun. Hep mutlu yaşayın ve yüzleriniz gülsün. Biz bunun için çalışacağız. Cumhuriyet Bayramı’nızı kutluyorum.”