Maliye Bakanı Şan; “Atalarımız Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sadece Rum-Yunan ikilisine değil, İngiliz İdaresine karşıda büyük mücadeleler vermiş, özünden kopmamak pahasına İngiliz İdaresinde sunulan tüm imkânları yeri geldiğinde elinin tersiyle itmiştir. Zor günlerde birbirine kenetlenmeyi başaran toplumumuz, kök saldığı kutsal topraklarda genç cumhuriyetimizi de filizlendirmeyi başarmıştır.

Ne 1878 yılında adanın el değiştirmesiyle devam eden İngiliz İdaresi, nede 1963-1974 yılları arasında yapılan Rum-Yunan saldırıları Kıbrıs Türkü’nün birlik ve beraberliğine zarar verebilmiştir. Katliamlara, baskılara boyun eğmeyen Mücahit ve Mücahide’lerimiz; “Bir gün mutlaka gelecekler” diye umutla beklediği Mehmetçik’le

20 Temmuz 1974 tarihinde kucaklaşmış, özgürlüğü ada üzerinde yaymak için birlikte omuz omuza mücadele vermiştir. Mücadelenin sonucunda bugünkü sınırlarımız çizilmiş, bu uğurda bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren genç bedenler, kutsal Vatan toprağının dört bir yanında tıpkı bir abide gibi yükselmiş ve özgürlüğün timsali bayrak gibi dalgalanmaktadır. Aziz Şehitlerimiz rahat uyusun. Kahraman Gazilerimiz müsterih olsun. Onlardan emanet aldığımız kutsal Vatan topraklarının ekonomik olarak daha iyi bir noktaya gelmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Bu bağlamda, 1974 yılında Mutlu Barış Harekâtı’nın gerçekleşmesini sağlayan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ndeki dönemin hükümet ortakları Başbakan Bülent Ecevit’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Necmettin Erbakan’a ve muhalefette olmasına rağmen harekâta destek verip sonrasında da Kıbrıs davasına büyük hizmetleri olan Cumhuriyetçi Güven Partisi Lideri Prof.Dr. Turhan Feyzioğlu’na saygılarımı sunuyor, rahmetle anıyorum.

Vermiş oldukları mücadelelerle bizlere Cumhuriyetimizi hediye eden başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aramızda olan Kahraman Gazilerimize de sağlıklı huzurlu bir ömür diliyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

