Genel kurulda ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizm Finansmanın ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun bugünkü genel kurul gündemine alınmasına ilişkin kararla, tasarının Genel Kurulda üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin ivedilik tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

-Erhürman

Genel Kurul’da daha sonra Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladı.

İlk sözü alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “bütçe maratonu” diye adlandırılan sürecin son gününü yaşadıklarını belirtti. Sürecin komite safhasında başladığını söyleyen Erhürman, bütçe görüşmelerinin, iki şeyin birden görüşmesi olduğunu kaydetti. Erhürman, bunlardan birincisinin bütçe, ikincisinin ise bir yılın muhasebesinin olduğunu belirtti.

“Bütçe görüşülmüyor, bütçe dışında her şey görüşülüyor” açıklamalarını hayretle karşıladığını kaydeden Erhürman, bütçe ile ilgili rakamların tekrar tekrar görüşüldüğünü söyledi.

2022 yılındaki bütçe rakamları hakkında da veriler paylaşan Erhürman, “2022’de de, 2023’de de 5 milyar hata var” diyerek, öngörüsüzlükte istikrar olduğunu kaydetti. “Keşke 1 milyar açığımız olsun da hastanemiz olsun” diyen Tufan Erhürman, “Benim açığım yok 2 Milyar fazla var nerede bu? Okullarda değil bilirim” diye konuştu.

2022’de ve 2023’te 5 milyar sapan bütçeyle öngörülü yatırım yapılamayacağını ifade eden Erhürman, Türkiye resmi kurumlarının 2024 yılında dolar kuru öngörüsünü 36.8, KKTC’nin ise aynı dolar öngörüsünü 34.88 olarak belirlediğine dikkat çekerek, bunu eleştirdi.

Öngörünün de, gerçekleşmenin de aynı kıstaslarda olduğunu ifade eden CTP Genel Başkanı Erhürman, “Para nerede?” sorusunun muhatabının, muhalefet olmadığını belirtti.

Erhürman, turizm sektörünün ülkede öncü sektör olduğunu ifade ederek, bütçesine ilişkin görüşmenin 6 saat sürmesinin anormal olmadığını kaydetti.

Sadece bütçedeki öngörüsüzlüğün bile memleketin yönetilmediğini gösterdiğini belirten Erhürman, 6 milyar 780 milyon açık olmadığını söyledi. “Benim bu memlekette derdim var, gailem var” diyen Erhürman, “Bu ülkeyi saldınız çayıra, mevlam kayıra” şeklinde konuştu. Erhürman, “Bu rakamlar yalan söylüyorsa, yalanı söyleyen sizsiniz” şeklinde konuştu.

Bütün bütçe görüşmelerinde konuşulanların ülkenin yönetilmediğini gösterdiğini dile getiren Erhürman, 2024’e dair sağlıklı öngörü ortaya koymayan bir yapının, ülkeyi yönettiğini kimsenin iddia edemeyeceğini kaydetti.

Ek bütçe görüşmeleri yapılırken, rakam verdiklerini ve bunun gerçekleştiğini ifade eden Erhürman, gelir saklamanın bu olduğunu söyledi. “Maliye artıdadır, KKTC vatandaşı eksidedir” diyen Erhürman, “Şu andaki para düşüşünün aslan payı yabancıdadır” şeklinde konuştu.

Erhürman, “2024’te sadece CTP’nin değil, Kıbrıs Türk halkının tarihsel görevi bu zihniyetten kurtulmaktır” dedi.