Roi (Poh) tiyatrosu Aziz Nesin’in yazdığı ‘Hadi Öldürsene Canikom’ ve Girne Tiyatro "Su" Tenesse Williamsın yazdığı Çökme Tehlikesi Var 11 Ekim 2023 5. Uluslararası Maltepe tiyatro festivalinin ilk gününde Maltepe Cumhuriyet Parkı Dragos Tiyatro sahnesinde gerçekleşen prömiyerde, Türkçe altyazı ile Rumca sahnelenen oyun Türk seyircilerin büyük beğenisi ile karşılaştı.

‘Hadi Öldürsene Canikom'un Kıbrıs prömiyeri ise Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa Belediyesinde düzenlenecek uluslararası tiyatro festivalinde 6 Kasım 2023 akşamı yine Türkçe alt yazılı Rum dilli olarak kendi izleyicisi ile buluşacak.

Öte yandan Girne Tiyatro Su'nun sahnelediği “Çökme Tehlikesi Var “adlı oyun 12 Ekim 2023’te Türkan Saylan Kültür Merkezi kardelen 1 salonunda prömiyerini gerçekleştirdi. Oyun sonunda seyircilerin çok etkilendiği ve oyuncularla sürekli fotoğraf çektirdiği ifade edildi. Çökme Tehlikesi Var, 4 Kasım 2023 tarihinde prömiyerini Girne'de gerçekleştirecek.

19 oyunun kaıldığı festivalde oyunlar bağımsız bir tiyatro Jürisi tarafından değerlendirildi ve sonuçlar 16 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.