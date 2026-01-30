Mamülcü: Anayasa değişikliği halka açık ve anlaşılır şekilde anlatılmalı

-Özel Haber-

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde yaşanan silahlı saldırı olaylarının yalnızca bireysel suçlar olarak ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Mamülcü, esas meselenin yasal boşluklar ve denetim eksikliği olduğunu söyledi. Mamülcü, “Bu sadece galeri sektörüyle sınırlı bir sorun değil. Geçmiş yıllarda insan kaçakçılığı, reçete usulsüzlükleri, diploma skandalları gibi birçok olay yaşandı. Bunların tamamı yasal düzenlemelerin eksik olmasından ve denetim yapılmamasından kaynaklanıyor” dedi.

“Meclis etkin çalışmıyor”

Meclisin işleyişine de eleştiri getiren Mamülcü, mevcut sorunların büyük ölçüde Meclis’in etkin çalışmamasından kaynaklandığını savundu. Galericilerin tehdit altında olmasına dikkat çeken Mamülcü, polisin olaylar sonrası iyi çalıştığını ve gerekli önlemleri aldığını belirterek, “Polisin çalışmalarında bir eksiklik yok ancak sorun olay olduktan sonra müdahale edilmesi. Asıl yapılması gereken, bu koşulların oluşmasını engelleyecek sistemi kurmaktır” ifadelerini kullandı.

“Silahlar nasıl geliyor, ciddi soru işaretleri var”

Ülkeye giriş-çıkış prosedürlerinin yeterli olmadığını dile getiren Mamülcü, muhaceret yasalarının daha sorgulayıcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi. Polisin adaya girişlerde yaptığı denetimlerin bir ilerleme sağladığını ancak bunun yeterli olmadığını kaydeden Mamülcü, “Tehdit sadece dışarıdan gelmeyebilir, içeriden de olabilir. Silahlar nasıl temin ediliyor? Kim, neden yaptırıyor? Bunlar ciddi soru işaretleridir” dedi.

“Ülke 1974’ten kalma yasalarla yönetiliyor”

Ülkede hâlâ 1974’ten kalan yasalarla yönetilen alanlar olduğunu söyleyen Mamülcü, “Bu yasaların revize edilmesi şart. İşlemeyen bir Meclis, işlemeyen bir yapı var” diye konuştu.

Yaşanan olaylarda azmettirici konusunun gündeme geldiğini ancak asıl sebebin mevzuat eksikliği olduğunu vurgulayan Mamülcü, yasal boşlukların kara para aklamaya ve mafyalaşmaya zemin hazırladığını ifade etti. Yargının geç tecelli etmesi nedeniyle insanların birçok sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye yöneldiğini savunan Mamülcü, bunun son derece tehlikeli bir durum olduğunu belirtti.

“Bu kadar fazla kriminal olay yaşanması kabul edilemez”

“İki avuçluk bir adada bu kadar kriminal olayın yaşanması daha önce hiç görülmemişti” diyen Mamülcü, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Çözüm önerilerini de sıralayan Mamülcü, yasal düzenlemelerin hızla yapılması, polis kadrosunun genişletilmesi ve daha düzenli, kontrol edilebilir bir giriş-çıkış sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Mamülcü: Anayasa değişikliği halka açık ve anlaşılır şekilde anlatılmalı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinerek, sürecin kamuoyuna yeterince ve doğru biçimde anlatılmadığını söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı’nın, Anayasa değişikliği için yasa değişikliği ve halk oylamasını işaret ettiğini hatırlatan Mamülcü, bu yöntemin kamuoyunda yeterince anlaşılmadığını ifade etti. Mamülcü, bu kez seçimin dışında bir yöntem olarak referandumun gündeme geldiğini belirterek, “Bu süreci etkin bir şekilde anlatmamız ve toplumda farkındalığı artırmamız gerekiyor” dedi.

Anayasa değişikliğinin yalnızca hukuk çevrelerinin değil, tüm toplumun anlayabileceği bir dille aktarılması gerektiğini vurgulayan Mamülcü, kamu spotları aracılığıyla bilgilendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.

“Mahkemeler mevcut hali ile yetersiz”

Yargı sistemine ilişkin eleştirilerde de bulunan Mamülcü, mahkemelerin mevcut haliyle yetersiz kaldığını savundu. Özellikle ticari davaların hızlı sonuçlanmasının ekonomik düzenin sağlıklı işlemesi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Mamülcü, “Ekonominin çarklarının dönmesi için bu davaların süratle çözümlenmesi gerekir ancak mevcut sistem bunu sağlayamıyor” dedi.

Yargıya olan güvenin zedelendiğini ileri süren Mamülcü, bu durumun insanların sorunlarını kendi yöntemleriyle çözmeye yönelmesine neden olduğunu söyledi. Mamülcü, “Yargıya güvenin azalması, beraberinde birçok toplumsal ve ekonomik sıkıntıyı da getiriyor” ifadelerini kullandı.

“Asgari Ücret Komisyonu ülkeye kaos getiriyor”

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, asgari ücret ve hayat pahalılığı konusuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Mamülcü, “Hayat pahalılığı bence İstatistik Kurumu’nun açıkladığı gibi yüzde 21.66 değil, yüzde 30’un üzerinde. Zam furyası sürekli devam ediyor. Ocak ayı bitmeden elektrik de zamlanacak. Mesele meblağ değil, bütün insanların daha refah bir yaşam sürmesi konusundaki oransal noktaya gelmesi. Bizde bu oran tutmuyor” dedi. Asgari ücret artırılmadan ürün fiyatlarının yükseldiğini vurgulayan Mamülcü, “Ocak’ta asgari ücret verilirken bile ürünler zamlanacak. Bu zam hayat pahalılığı olarak ortaya çıkacak ve alım gücü daha da azalacak. Azalan alım gücü her kesime yansıyacak, alınan maaş artışı eriyecek” ifadelerini kullandı.

“Asgari Ücret Komisyonu gibi ucube bir masa…”

Mamülcü, ülkedeki Asgari Ücret Komisyonu’nu sert şekilde eleştirerek, “Asgari Ücret Komisyonu gibi ucube bir masa ülkede büyük bir kaosa neden oluyor. Bu masa bilimsel ve rasyonel bir komisyon değil, bilime dayalı değil. Tamamen ranta ve popülizme, şova dayalı bir masa. Bu masa ülkenin sadece kaos masasıdır” diye konuştu.

Mamülcü: Bütçe yetersiz, borçların ceremesini çocuklarımız ödeyecek

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, ülke bütçesini değerlendirerek, mevcut bütçenin yeterli ve dengeli olmadığını, sürekli borçlanma yoluna gidildiğini söyledi. Mamülcü, “Bu borçların ceremesini bizim çocuklarımız ödeyecek. Enkaz çok büyük ve bu yaraları hızlı bir şekilde onarmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mamülcü, devlet harcamalarının ve çalışmaların rasyonel bir şekilde ülkeye hizmet edecek biçimde planlanması gerektiğini belirterek, sektörlerin planlı çalışmasının önemine dikkat çekti. “Ülkemizin sağlık, turizm ve eğitim gibi birçok alanı var. Bu alanlarda büyük bir para kazanılması söz konusu ve sektörler de gelişiyor. Ancak ev ödevlerimizi düzgün yapmamız gerekiyor” dedi.

“Ne içte ne de dışta birlik olabiliyoruz”

İç ve dış politikada birliğin sağlanamadığını ifade eden Mamülcü, “Ne içte ne de dışta birlik olabiliyoruz. İŞAD olarak Strazburg’ta yetkililerle görüşmeler yaptık, orada da aynı uyarı yapıldı. Önce iç temizlik yapılmalı, ardından Türkiye ile istişareler yapılarak tek dil oluşturulmalı” şeklinde konuştu.

Mamülcü: Fransa’nın kararında lobiciliğimiz etkili oldu

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, Fransa’nın mülklerle ilgili aldığı karara değinerek derneğin yürüttüğü lobicilik faaliyetlerinin kararda etkili olduğunu söyledi. Mamülcü, “Rumların haklı olmadığını Fransız yetkililere anlattık. 18 parlamenterle dört gün süren görüşmelerimizde, 22 oya ulaşarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevselliğini ileriye götürme şansımız oldu” dedi.

Mamülcü, lobiciliğin parlamentoda çok gerekli ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayarak, bu faaliyetlerin daha sistematik bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini söyledi. “Tek ses, tek yumruk olabilmemiz şart. Bu şekilde etkin ve kalıcı sonuçlar elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.