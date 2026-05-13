Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde uyuşturucu, müstahdem tarafından hırsızlık, ciddi darp, insan kaçakçılığı ve muhaceret suçlarıyla ilgili birçok kişi tutuklandı.ü

Olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

GÜZELYURT’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından C.Ö.’nün (E-27) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, toplam 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Söz konusu madde emare olarak alınırken, C.Ö. ile birlikte ikametgahta bulunan H.L.İ. (E-27) ve H.C. (E-26) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

ERCAN HAVALİMANI’NDA UYUŞTURUCU TESPİTİ

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda yurt dışına çıkış yapacak olan Ö.Y.A.’nın (K-26), x-ray cihazından geçtiği sırada valizinde yapılan kontrolde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü ile bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ELEKTRONİK MAĞAZASINDA 2 BİN DOLARLIK HIRSIZLIK

8 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir elektronik mağazasında çalışan S.A.’nın (E-34), müşteriden aldığı toplam 2 bin ABD dolarını işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada zanlı tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDINKÖY’DE HAYVAN OTLATMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Aydınköy’de Ağıllar bölgesinde hayvan otlatma yeri nedeniyle çıkan tartışmada, S.Ç. (E-57) ile M.B.H. (E-22), A.A.’yı (E-45) ciddi şekilde darp etti.

Polis açıklamasına göre M.B.H., A.A.’nın ellerini tutarak etkisiz hale getirirken, S.Ç. ise tasarrufunda bulundurduğu çakının kesici tarafıyla A.A.’nın başına vurdu ve vücudunun çeşitli yerlerine darp uyguladı.

Her iki zanlı tutuklanırken, M.B.H.’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede ikamet izinsiz bulunduğu da tespit edildi.

YENERENKÖY’DE KAÇAK GİRİŞ

10 Mayıs 2026 tarihinde, Yenierenköy’de deniz sahilinde D.T.’nin (E-39), onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz şekilde giriş yaptığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI SORUŞTURMASINDA İKİ TUTUKLAMA DAHA

10 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Bafra’da, Y.L.C.’nin (E-43), onaylanmış liman olmayan bir yerden ülkeye kaçak giriş yapan toplam beş kişiyi para karşılığında GKRY bölgesine götürmeye çalıştığı sırada İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edildiği ve tüm şahısların tutuklandığı açıklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen F.A.A.A. (E-21) ile A.A.A. (E-21) da tutuklandı.

ÜLKE GENELİNDE KAÇAK YAŞAM DENETİMİ

12 Mayıs 2026 tarihinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.