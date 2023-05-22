“Boyun eğmeyeceğiz. Birçok okulun hayati risk taşıdığı ve açılamadığı bir dönemde öğretmene saldırı, kaosa oynama bilinçli ve kasıtlıdır. Sessiz kalmayacağız, susmayacağız” yazılı pankart açılan eylemde, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına siyah çelenk de bırakıldı.

-Maviş: “Okullarımızı tuvalet kağıdı dilenir hale düşürdüler”

Eylemde ilk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 10 başlık altında eğitimdeki sorunları sıraladı, çözüm önerilerini sundu.

Sendikaların “dayatma yasa değişikliği” yerine bilimi savunduğunu vurgulayan Maviş, “Eğitim Bakanı dayatma yasalar yerine şura kararlarına baksın” dedi. Son Eğitim Şurasında onaylanmış 417 karar olduğunu bildiren Maviş, bunların hiçbirinin uygulanmadığını anlattı.

Okulların güvenliği ve depreme dayanıklılıkları ile ilgili tetkiklerin eylül ayına kadar yapılmasını da talep eden Maviş, “Mart ayından beridir ileri tetkiklerin yapılmasını ve raporu bekliyoruz” dedi.

Yabancı öğrencilerin uyum sorununa da değinen Burak Maviş, İskele’deki yabancı öğrenci oranının %41, ülke genelindeki yabancı öğrenci oranının ise %8 olduğu bilgisini aktararak, bu öğrencilerle ilgili sorunların da eylül ayına kadar çözülmesini istedi.

Maviş, yabancılara yönelik Türkçe eğitim programı ihtiyacı olduğunu, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon sınıflarının açılması gerektiğini ve bu alanda bir birim kurulması gerektiğini vurguladı.

“Okullarımızı tuvalet kağıdı dilenir hale düşürdüler” diyen Maviş, hükümetler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara yeterli bütçeyi ayırmadığını ve bunun da okul yöneticileri ile okul aile birliklerini “bağış” toplamaya ittiğini anlattı. Maviş, okullara bütçe ayrılmasını da istedi.

Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat yapısının da değişmesi gerektiğini kaydeden Maviş, bu yapı içinde Özel Eğitim Dairesi, Okul Öncesi Birimi, Araştırma Geliştirme Birimi, Ölçme Değerlendirme Birimi, Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Birimi, Uzaktan Eğitim Birimi ve Yabancı Öğrencilerin Eğitim Birimi’nin olması gerektiğini vurguladı.

-“Göç Yasasının ortadan kaldırılması gerekiyor”

“Göç yasası”nın öğretmenler arası eşitsizliklere neden olduğunu ve çalışma huzurunu bozduğunu da anlatan Maviş, Yasanın ortadan kaldırılmasını talep etti.

Özel okulların ekonomik istismar yaratacak şekilde fiyat belirlediğini belirten Maviş, yasal düzenleme yapılarak hem özel okul ücretlerinin hem de bu ücretlere yıllık yapılabilecek zam oranlarının sınırlarının belirlenebileceğini söyledi. Eğitim Bakanlığı’nı devlet okullarına yatırım yaparak özel okulların albenisini azaltmaya çağıran Maviş, “Özel okulların esamisi altında bir Eğitim Bakanlığı istemiyoruz” dedi.

- “Okulların ihtiyaçlarını karşılayın, tam gün eğitime geçelim”

“Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyaçlarını yarın giderecekse yarın tam gün eğitime geçelim” diyen Burak Maviş, okul binalarının alt yapılarının güçlendirilmesi, tüm ihtiyaçlar belirlenmesi ve bütçe ihtiyacı ile fizibilite araştırmalarının ortaya konulması gerektiğini vurguladı. Maviş, hazırlık yapılmadan tam gün eğitime geçileceğinin deklare edilmesini “ciddiyetsizlik ve hayal satma” olarak değerlendirdi.

-Eylem: “Siz önce kamusal eğitim ne durumdadır ondan bahsedin”

Maviş’in ardından konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eğitimdeki sorunları defalarca dile getirdiklerini belirterek, Eğitim Bakanı'nı sorunları yok saymakla suçladı. Eylem, “Sorunları yok sayarak eğitimi ayakta tutan öğretmenlere ve öğretmenlerin haklarına saldırıyor ve toplumu şaşırtarak tam gün eğitimden bahsediyor. Siz önce kamusal eğitim ne durumdadır ondan bahsedin” dedi.

Öğretmenlere ve öğretmen sendikalarına yapılan saldırının topluma yapılan saldırı olduğunu ifade eden Eylem, Eğitim Bakanı’nın “aldığı talimatları yerine getirmeye çalıştığını” söyledi ve öğretmenlerin sonuna kadar mücadele edeceğini kaydetti.

-Gökçebel: “Bakan kamusal eğitimi umursamıyor”

Son sözü alan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, Kıbrıs Türk toplumunun bugüne kadar kendisine yapılan dayatmalar karşısında var oluş mücadelesi verdiğini belirterek, “Bu toplum kendine neler dayatıldığını, hangi haklarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığını biliyor” dedi.

Eğitim Bakanı'nın kamusal eğitimden bahsettiğini ancak bunu umursamadığını ifade eden Gökçebel, alınan talimatlarla hareket edildiğini ve eğitim ile sağlığın gözden çıkarıldığını savundu.

“Eğitim Bakanlığının anahtarı Elçiliğe teslim edilmişse açıklansın” diyen Gökçebel, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilerek diyalog zemini yaratılması çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına siyah çelenk bıraktı.