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Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında çıkan haberlerde PSG'nin Kylian Mbappe'ye yıllık 100 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiği belirtilmişti.

Gazete, sezon sonunda PSG'ye veda edecek olan Fransız yıldızın yeni sezondan itibaren Real Madrid forması giyeceğini manşetine taşıdı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız, Real Madrid'e gitme kararı aldı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

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