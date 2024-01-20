Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nın bugünkü kötü durumundan kurtarılması adına stada talip olduklarını yineledi.

Değirmenlik ile Çetinkaya arasında oynanan Northernland Kıbrıs Kupası 1.tur maçını izleyen UBP Milletvekili Hasan Taçoy’a stada ilişkin sıkıntıları aktaran Törehan, stadın ülke gençliğine yakışan çağdaş bir kaliteye ulaşması adına her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Törehan uzun bir süredir bakımsız kalan sahanın bozulmuş sentetik zemininin sürekli bir şekilde sakatlanmalara yol açtığına işaret ederek, “bir yandan sakatlanan gençlerimize üzülüyor, diğer yandan şampiyonluğa giden takımımızın düşürüldüğü bu duruma kaygılanıyoruz” dedi.

Sahanın bakımını üstlenen Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin sorumluluğunu uzun süreden beridir yerine getirmemesi nedeniyle bugünkü duruma ulaşıldığının altını çizen Törehan, “madem ki onlar yapmıyor, bari bize versinler biz yaparız dedik. Bunu da kabul etmediler. Sahanın tadilatı ve idamesinin tamamını biz üstlenmeye hazırız. Kimseden tek bir kuruş bile talep etmeden stadı baştan aşağıya yenilemeye ve çağdaş standartlara taşımaya hazırız. Hatta bu iş için gereken tüm planlama ve projelerimizi bile hazırladık. İngiltere’den, İskoçya’dan konunun uzmanlarını getirdik, görüşlerini aldık. Yapım ve bakım işleri için bütçemizi ayırdık, gerekli temaslarımızı yaptık. Yani biz hazırız. Ama nedense bir türlü bize gereken izin verilmiyor, bize devredilmiyor. Değirmenlik Belediyesi tarafından sürekli olarak bir oyalama ve işi geçiştirme taktiği sergileniyor. Söz konusu yetkililerimize sesleniyorum: Yapmayın, etmeyin. Burada pırıl pırıl gençlerimiz göz göre göre sakatlanmakta. Başarıya odaklanmış bir takımın ortaya koymuş olduğu büyük emekler sıfırla çarpılmakta. Siyasi kaygılarla hareket eden zihniyet ülke sporuna büyük zarar vermektBurdedir.

Ben buradan bir kez daha Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e seslenmek istiyorum. Umarım bu kez sesimizi duyar ve stadı bize devreder. Biz bu işe talibiz. Daha fazla engel koymasın. Bıraksın gençlerimiz çağdaş koşullarda spor yapsın” dedi.

“KENDİLERİ YAPMIYOR, BİZ YAPALIM DİYORUZ, ONA DA İZİN VERMİYORLAR”

Değirmenlik Spor Kulübü Asbaşkanı Ebru Törehan ise, gençlerin spor yapmasının önünün görevlerini savsaklayanlar tarafından kesilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Kendileri yapmıyor. Bırakın biz yapalım diyoruz ona da izin vermiyorlar” diyen Törehan, sporcu evlatlarını yitirmenin acısını içinde taşıyan, onların derin yasını tutan insanların yaşadığı bir ülkede sergilenen bu tutumu tepkiyle karşıladığını kaydetti.

Törehan şunları kaydetti:

“Spor sevdalısı gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı ve onların değerli öğretmenleri ile anne-babalarını kaybetmiş bir halkın ferdi olarak karşılaştığımız bu tutuma tepkim büyük. Bırakınız gençlerimiz diledikleri gibi spor yapsınlar. Onların önünde zaten fazlasıyla engel var. Bir engel de sizler olmayınız. Engelleri kaldırmak görevi olanların sebep olduklarını gördükçe üzüntüm daha da büyümekte. Ancak sadece üzülmekle kalmayacağız. Değirmenlik Spor Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Sahayı bu halinden kurtarmak ve gençlerimizin hizmetine sunmak için bu yola çıktık. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bizi yıldıracaklarını sananlar yanıldıklarını görecekler. Gençlerimizin gözlerinin içerisinde gördüğümüz o ışığın bize verdiği güçle bu işi başaracağız. Başaracağız, çünkü bizim arkamızda bu ülkenin pırıl pırıl gençleri var. Bizlerin de onların geleceği için başarmak dışında bir başka seçeneğimiz yok”

“STADIN DEĞİRMENLİK SPOR KULÜBÜ’NE DEVREDİLMESİ ÜLKE SPORUNUN YARARINA OLACAKTIR”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, da sahanın durumuna ilişkin olarak gördüklerinin ve duyduklarının asla kabul edilemez olduğunu söyledi ve “Gençlerimizin önünü açmalı ve tesisleşmeye ayrı bir önem vermeliyiz. Değirmenlik Kulübü Başkanı Sayın Hakan Törehan’dan sahanın bu halinden kurtulması için bir karşılık beklemeden bu işe talip olduklarını öğrendim.

Futbola olan sevgisinden şüphe duymadığım Sayın Ali Karavezirler’in sahayı bu durumdan gençlerimizi de bu sahadan kurtarmak adına gerekli adımları atacağına inanmak istiyorum. Umarım spor sevgisi ağır basar ve gençlerimize hak ettikleri çağdaş bir tesis kazandırmak adına bu işi yapmaya hazır olan sponsorların önünü açar.

Stadın bir an önce Değirmenlik Spor Kulübü’ne devredilmesi ülke sporunun ve gençliğinin faydasına olacaktır” dedi.