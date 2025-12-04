Meclisten yapılan açıklamaya göre, Okul ziyaretinde Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Okul Müdürü Yüksel Canbaz tarafından karşılanan Başkan Öztürkler’i çocuklar ellerinde KKTC bayrakları ile selamladı.

Okul hakkında bilgiler alan Öztürkler, bir sınıfı da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve onların sorularını yanıtladı.

Burada öğrencilere hitap eden Öztürkler, çocukların Türk Milletinin geleceği olduğunu belirterek, çocukların gözlerinde merak, heyecan ve öğrenme isteği gördüğünü ve bunun da bir milletin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün , “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünü anımsatan Öztürkler, bu sözün bilimin, aklın ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Öğrencilerden Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne kadar süren mücadelesini iyi bilmelerini isteyen Öztürkler, birlik olmanın, dayanışmanın ve kimliği korumanın önemine vurgu yaptı.

Çocukların büyüdükçe bu tarihî süreçleri daha iyi öğreneceklerine işaret eden Öztürkler, barışın, hoşgörünün ve adaletin değerini daha iyi anlamalarını temenni etti.

Öztürkler, çocuklardan Türk Milletinin aydınlık geleceğine katkı sunacak bireyler olarak yetişerek merak etmeyi, soru sormayı, araştırmayı ve çok çalışmayı asla bırakmamalarını istedi.

Başkan Öztürkler’e ziyaretlerinde heyetinde bulunan Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ve Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Hasan Küçük ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.

Trabzon ve Rize temaslarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmesi bekleniyor.