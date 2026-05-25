Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yasama ve denetim göreviyle toplanacak.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul, Ramazan (Kurban) Bayramı dolayısıyla pazartesi günkü yasama göreviyle salı günkü denetim görevini birleştirilmiş şekliyle gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda onaya sunuşların ardından özel gündemde 4 tasarı bulunuyor.

Genel Kurul’un gündemindeki tasarılar arasında "Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasasına ilişkin komite raporu" ve "Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’na ilişkin komite raporu" bulunuyor.

Genel Kurulda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı" ve Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi'nin Tasarıya İlişkin Raporu ile "Kredi Faiz Destek Fonu Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Yasa Gücünde Kararnameye İlişkin Raporu" da görüşülecek.

Genel Kurulun gündeminde ayrıca "Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu da bulunuyor.

Genel Kurulda daha sonra milletvekillerinin güncel konuşma istemlerinde yer verilecek ve ardından milletvekillerinin yazılı ve sözlü soruları yer alacak.