İlk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, yasa gücünde kararname ile bir stok affı çalışması olduğunu savunarak, bunun yapılmaması uyarısında bulundu ve yargı sürecinin maliyetine dikkati çekti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, oturduğu yerden söz alarak, stok affına ilişkin başlayan bir çalışma olmadığını, vergi affının ise yapılmayacağını belirtti.

Devrim Barçın, kamu çalışanlarının sıkı denetlenmesine yönelik Başbakanlık genelgesine işaret ederek, bu denetimlerin sonuçlarının paylaşılmasını istedi. Barçın, Mehmetçik Posta Şubesi'nde “UBP Meclis üyesi" iki çalışanın işe gitmediğini ileri sürerek, bunun araştırılmasını talep etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, bu talebin ardından müdürle iletişime geçtiğini kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılacağını ve gerekirse soruşturma açılacağını belirtti.

Barçın, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanının usulsüzlük gerekçesiyle tutuklanmasının ardından yönetimindeki tüm ihalelerin incelenmesi gerektiğini ancak bu incelemenin yapılmadığı söyledi.

Bir hizmet alımı ihalesinin detaylarını paylaşan Barçın, şartnamede yer alan “İngilizce’nin ana dili olduğu bir ülkeden üniversiteden mezun olma şartı” gibi kriterlere tepki gösterdi. Barçın, atölye çalışması, raporlama, eğitim düzenleme ve programa çıkma gibi faaliyetlere karşılık 15 milyon TL kaynak ayrılmasını eleştirdi.

İstatistik Kurumu’nun çalışmalarına da değinen Barçın, güvenin kalmadığı kurumun liyakata dayanan kadrolarla yenilenmesi gerektiğini kaydetti. İstatistik Kurumu’nun çıktığı 102 milyon TL’lik bir anket ihalesine işaret eden Barçın, bunun bir kısmının Merkez Bankası’nın gelecek yıllardaki kar payından avans alınacağı bilgisi aldığını kaydederek “bütçe açığımız yetmedi mi?” dedi.

Barçın, bedeli 75 milyon TL olan ihalenin teklif verilmemesinin ardından pazarlık yapıldığını ancak teklif sunan 3 şirketten ikisinin pazarlık yapmamasından dolayı geriye kalan şirketin 30 milyon TL düşerek ihaleyi aldığına işaret etti. “Diğer şirketler bir TL düşmezken, bir şirketin nasıl bu kadar düşebildiğini” soran Barçın, bu ihale için belirtilen ücretlere de dikkati çekti. Yazılım için 11 milyon TL gibi “şişirtilen" bir rakamın sözkonusu olduğunu savunan Barçın, bu miktarın MİK tarafından istendiğini söyledi.

Barçın, bu ihalede usulsüzlük olduğunun resmi belgelerle ispatlandığını kaydederek, ihalenin devamında neden hala ısrarcı olunduğunu sordu.