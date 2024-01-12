Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan komite Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün öneri sahibi olduğu “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni ele aldı. Toplantıda Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşüldü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ BİR-SEN, DAÜ PER-SEN, DAÜ-SEN ve KAMU-SEN’den yetkililer katılarak görüşlerini komiteye sundu.

Yeşilırmak başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Salahi Şahiner ve Sami Özuslu da katıldı. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin sahibi Hasan Küçük de toplantıda hazır bulundu.