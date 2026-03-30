Polis Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Meclisi önünde bugün gerçekleştirilen eyleme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kamuda örgütlü sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından “hayat pahalılığında yapılması planlanan yasal düzenlemeleri protesto etmek” amacıyla düzenlenen eylem nedeniyle kamu düzeninin sağlanması adına güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi.

Eylem sırasında bazı eylemciler tarafından atılan taşlar sonucu görevlerini yapan çok sayıda polisin vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Başına taş isabet eden bir polis, göğsüne darbe alan bir polis ve yüzüne vurulan bir kadın polisin ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, toplantı ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğuna dikkat çekilerek, bu hak kullanılırken başkalarının demokratik haklarına ve kamusal düzene zarar verilmemesi gerektiği vurgulandı. Tüm kesimler yasal sınırlar içerisinde hareket etmeye davet edildi.